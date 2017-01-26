Москвичи будут искать на Тюменском Севере аномальное тепло

Ученые географического факультета МГУ собираются провести несколько дней, с 28 января по 2 февраля, в Салехарде и Воркуте. Цель - изучить имеющиеся за Полярным кругом городские "острова тепла". Это лирическое название означает более теплые по сравнению с окружающей средой зоны в черте города, которые образуются в результате повышенного выброса тепловой энергии. Обычно они сдвинуты от центра города в ту сторону, куда направлены преобладающие ветры.

Как сообщила пресс-служба вуза, тщательное изучение "тепловых островов" позволит муниципалитетам снизить затраты на отоплении в зимний период. К счастью для городского бюджета (и, наверное, к сожалению для населения), в Салехарде после приезда исследовательской группы и правда установится аномальное тепло: Гидрометцентр обещает на последние дни января температуру минус 7-9 градусов. А значит, "тепловые острова" должны найтись легко. Что позволит властям значительно сэкономить, а населению - полюбить закалку и активный образ жизни.

Впрочем, еще легче не искать "острова тепла", а создать таковой специально, переселив всех жителей в одно-единственное здание. По расчетам советского академика Абрама Иоффе, за счет дыхания людей и работы электроприборов такое здание будет выделять даже избыточные объемы тепла. То есть отопления для дома вообще не понадобится.