В 2017 году 40% компаний Тюмени планируют увеличить штат

Служба исследований Зарплата.ру опросила 95 тюменских работодателей, 40% из них сообщили, что в этом году планируют набрать больше сотрудников.

Среди них 30% — это крупные компании с численностью более 300 человек. Почти треть из них, напротив, хотят сократить штат.

Из средних по численности компаний, где работают от 50 до 300 сотрудников, набирать людей планируют 43%, а сократить персонал — 13%.

Только 8% компаний, в штате которых не больше 50 сотрудников, планируют сокращения, почти половина небольших фирм намерены расширять коллектив.

Из тех компаний, где в 2017 году будут набирать персонал, 80% планируют привлечь специалистов сферы продаж, 33%, будут искать рабочий персонал, 14% заинтересованы в руководителях и ИТ-работниках, а 12% — в HR-специалистах и маркетологах.