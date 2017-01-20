Мошенники нашли способ заставить платить за парковку автомобиля посторонних

Человек в очередной раз перехитрил умную технику: о том, как водители обманывают системы видеофиксации, чтобы не платить за парковку, рассказал вчера Life.ru.

Секрет прост: автолюбитель находит машину, которая похожа на его собственную, и записывает ее госномер. Затем изготавливаются дублирующие номерные знаки, которые ставятся на магниты перед въездом на платную парковку. Если парковка не имеет шлагбаума, а является открытой (подобно парковочному карману на улице Герцена в Тюмени), то въезд на нее свободный, однако в случае неоплаты потом придется заплатить штраф. Так вот, штраф придет не настоящему правонарушителю, а той жертве, чей номерной знак имитировал мошенник.

Как сообщает издание, для жертв мошенничества лучший способ защитить себя - это представить документы о том, что их автомобиль находился во время мнимого нарушения правил парковки в другом месте.

Например, справка из автосервиса или товарный чек с автомойки со временем и номером авто. Показания видеорегистратора сыграют свою роль, только если при записи отмечаются время и местоположение автомобиля.

Самый радикальный способ это пройти процедуру перерегистрации автомобиля в МРЭО и поменять госномера. Ссылаться на то, что в момент нарушения собственник автомобиля находился в командировке или лежал в больнице, бессмысленно - в отсутствие хозяина на машине мог ездить кто-то другой.