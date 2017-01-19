Роспотребнадзор проверил воду в крещенских купелях

14:49 19 января 2017
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region-tyumen.ru

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на водных объектах, накануне Крещения специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области произвели отбор проб воды из купелей на реке Туре в 1 Заречном микрорайоне, а также на озерах Липовом и Андреевском.

Результаты проведенных лабораторных исследований показали, что качество воды соответствует санитарным требованиям, сообщает пресс-служба ведомства.

Теги: Роспотребнадзор , экология , Крещенские купания
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