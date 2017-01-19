Роспотребнадзор проверил воду в крещенских купелях

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на водных объектах, накануне Крещения специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области произвели отбор проб воды из купелей на реке Туре в 1 Заречном микрорайоне, а также на озерах Липовом и Андреевском.

Результаты проведенных лабораторных исследований показали, что качество воды соответствует санитарным требованиям, сообщает пресс-служба ведомства.