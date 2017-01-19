Слабослышащих тюменцев бесплатно обучат компьютерной грамотности

Бесплатные компьютерные курсы для инвалидов по слуху в рамках программы "Расширяя горизонты" стартовали в Тюмени. В течение 2017 года организаторы планируют обучить около 100 человек небольшими группами из 5-7 слушателей. Занятия будут проходить в областной научной библиотеке по мере набора групп. Продолжительность курса – десять дней.

"Слабослышащие люди не располагают специальным оборудованием, облегчающим учебный процесс. Им требуется прилагать большие усилия для усвоения материала, постоянно держать с преподавателем визуальный контакт, поэтому мы серьезно подошли к выбору и подготовке будущего тренера. На эту роль утвержден активист регионального отделения всероссийского общества глухих, который отвечает всем требованиям и обладает образованием в сфере ИТ", - прокомментировала директор "РИО-Центра" Татьяна Беляева.

Набор слушателей ведется в тюменском региональном отделении Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" (ул. Розы Люксембург, д.12-Б), по телефону 8(3452)46-84-43 или электронной почте tumenvog@mail.ru, сообщает областной департамент информатизации.