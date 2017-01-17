Школа юного пенсионера вновь приглашает на занятия

Жителей Тюмени приглашают посетить "Школу юного пенсионера". В рамках занятия специалисты Пенсионного фонда продемонстрируют электронный сервис "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР, расскажут, как записаться на прием в управление и получать ряд услуг, не выходя из дома.

Также тюменцы смогут получить ответы на вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, разъяснения о подготовке документов к оформлению на пенсию. Занятие состоится 20 января в 14:00 по адресу: Ленина, 78. Запись по телефону: 46-32- 26, сообщает пресс-служба регионального управления ПФР.