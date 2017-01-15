Тюменцы могут стать участниками фотопроекта "Взгляд на хобби"

Фото с личной страницы Юлии Старцевой ВКонтакте

Молодая тюменская фотохудожница Юлия Старцева реализует проект "Взгляд на хобби", который призван показать на фотоснимках людей в процессе их любимых занятий, акцентируя внимание на глазах.

Впервые идея проекта возникла во время подготовки к выставке "Separate Planet". Первыми моделями стали пловец, музыканты из группы Gilead, художница, писатель, арфистка и другие тюменцы. Сейчас принято решение продолжить работу: Юлия Старцева ищет новых героев, ей хотелось бы запечатлеть на фото наездника, бармена, диджея. Само участие в проекте - за символическую плату, необходимо будет лишь оплатить стоимость печати снимков.

"У всех глаза разные, в этом вся суть", - считает фотограф.

Позже девушка планирует провести выставку "Взгляд на хобби". Это будет первая масштабная экспозиция ее работ, пишет "Вслуx.ру".