Врачи призывают тюменцев прививаться от клещевого энцефалита

Врачи напоминают, что февраль и март - оптимальный период для первой прививки от клещевого энцефалита. Тюменская область относится к эндемичным территориям и по принятым в сфере здравоохранения России правилам требуется ревакцинация каждые три года, пишет "Тюмeнская линия".

Вакцинация является наиболее эффективным методом защиты от заболевания. К ней допускаются клинически здоровые люди (дети с 12 месяцев) после врачебного осмотра. Вакцинироваться можно только в учреждениях, имеющих на это лицензию.

Для профилактики клещевого энцефалита используются следующие вакцины: "ЭнцеВир", выпускаемая Томским НПО "Вирион", "ФСМЕ-Иммун Инжект" и "Джуниор", производства "Бакстер" Австрия, "Энцепур Взрослый" и "Энцепур Детский" производства "Кайрон Беринг ГмбХ и Ко", Германия. Вакцины взаимозаменяемы.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствиями заболевания могут стать серьезные нарушения здоровья, инвалидность и смерть.