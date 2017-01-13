Тюменцам расскажут об истории реставрации дома Машарова

14:31 13 января 2017
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Музей "Дом Машарова" представит жителям Тюмени выставку, подготовленную к 25-летию начала реставрации особняка известного тюменского промышленника Николая Машарова. Экспозиция "История преображения" откроется в парадном зале музея.

На ней будут представлены фотографии реставрационных работ и подлинная фурнитура дома из музейных фондов.

Дом Николая Машарова был жилым до 1919 года, затем в здании разместилась детская поликлиника, а в 1991 особняк передали музею. Здесь началась тщательная работа по восстановлению внешнего и внутреннего убранства. Мастера восстановили водостоки по единственному образцу, сохранившемуся со стороны двора, декоративные ажурные решетки по периметру крыши, дымники, крышу и балкон со стороны улицы Тургенева. Как отмечают специалисты музея, во времена Машарова цвет фасада был медно-красным. 

Церемония открытия выставки состоится 19 января в 15 часов, вход свободный. Экспозиция будет работать до 26 февраля. 

Теги: музей , история , реставрация
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