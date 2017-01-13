Чтобы зачать мальчика, мать должна иметь давление 106 мм ртутного столба

В то же время при артериальном давлении в момент зачатия всего на 3 мм ртутного столба меньше более вероятно появление девочки. К такому выводу пришла группа канадских и китайских ученых, на которых ссылается РИА "Новости".

Почему давление так влияет на пол будущего ребенка, ученые пока не знают. Однако есть предположение, что зародыш мужского пола требует больше энергии и питательных веществ в первые дни и недели своей жизни, поэтому повышенное давление будет помогать его выживанию. Эту гипотезу исследователи попытаются выяснить в ближайшее время.