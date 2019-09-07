Получить свидетельство о рождении ребенка можно в крупных роддомах Тюменской области

Получить свидетельство о рождении ребенка жительницы Тюменской области теперь могут прямо в роддоме. Уполномоченные работники загса начали работать в перинатальном центре, родильных домах №2 и №3 Тюмени, областных больницах №3 и №4 Ишима и Тобольска.

С 10 июня по 31 августа в Тюмени таким способом зарегистрировали 1123 записи о рождении.

Кроме того, в родильных домах можно получить и другие государственные услуги. За два с половиной месяца реализации проекта в тюменском перинатальном центре зарегистрировали 90 установлений отцовства и 12 браков, сообщает "Тюменская область сегодня".