В тюменском центре прошли выходные "Вместе с мамой"

В центре "Семья" прошло мероприятие "Вместе с мамой", приуроченное ко Дню матери. Оно собрало множество семей, которые с радостью приняли участие в творческих мастер-классах и интерактивных играх.

Сотрудники центра организовали различные игры, что помогает укрепить связь между родителями и детьми, создавая теплую и дружелюбную атмосферу.

Особенным моментом дня стала организованная фотосессия, где каждая семья могла запечатлеть свои яркие эмоции и воспоминания.

Это не первые активные семейные выходные в центре "Семья". Сотрудники центра радуют тюменцев семейными мастер-классами по изготовлению блинчиков с припеком, выжиганию, созданию уникальных значков с логотипом центра "Семья".

"Мы за семейные ценности, и для нас важно видеть гармонию внутри семьи. Время, проведенное вместе, — это не просто развлечение, а возможность укрепить связи и создать крепкие отношения", — отмечают организаторы.



По материалам РСРЦН "Семья" (г. Тюмень).