В Тюмени определили победителей областных семейных соревнований

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Финал областных соревнований "Папа, мама, я — спортивная семья", в котором за награды боролись 29 семей, прошел в выходные в тюмеском спорткомплексе "Здоровье".

В зависимости от возраста детей в командах определены победители и призёры в трёх группах.

В номинации для семей с детьми 7-8 лет победила команда Саутиевых (Исетский район), Казанцевы (Абатский район) и Зыряновы (Армизонский район) заняли второе и третье места (на фото)

В номинации с детьми 9-10 лет отличились Корниенко (Казанский район), на втором и третьем местах Лазаревы (Тюмень) и Руденко (Бердюжский район).

Среди семей с детьми 11-12 лет первое место завоевали Дубасовы (Голышмановский МО), у Шубиных (Викуловский район) и Жогликовых (Ишимский район) второе и третье места, сообщили в ЦСП.