Более 1400 тюменских детей получили свидетельство о рождении в апреле

В Тюменской области в апреле было выдано 1471 свидетельство о рождении – лишь на дюжину меньше, чем в марте. Более тысячи документов выдали в Тюмени. Почти 200 пар в регионе зарегистрировали брак, при этом свадьба проходила с необходимыми ограничительными мерами.

Как сообщили в Управлении ЗАГС по Тюменской области, за апрель выдано 192 свидетельства о регистрации брака, в том числе 93 – в Тюмени, 34 – в Тюменском районе, по 13 – в Тобольским и Ишимском районах. Еще 5 – в Заводоуковском, 2 – в Ялуторовском районах. Не было бракосочетаний за этот месяц в Бердюжском, Сладковском, Сорокинском, Уватском районах.

Отметим, с 1 апреля до 1 июня в соответствии с постановлением правительства №165-п приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения брака. В исключительных случаях, предусмотренных российским законодательством (беременность, рождении ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и т. п.), заключение брака разрешается производить лишь в присутствии молодоженов, без приглашенных в помещения органов ЗАГС Тюменской области.

Государственная регистрация рождения ребенка проводится в родильных домах. Получить свидетельство о рождении можно в перинатальном центре (ул. Даудельная, 1), родильном доме № 2 (ул. Холодильная, 58), родильном доме № 3 (ул. Баумана, 31). В Тюмени за апрель выдали 1044 документа. 99 – в Тобольском, 71 – в Ишимском, 34 – в Заводоуковском, 31 – в Ялуторовском, 7 – в Тюменском районах, пишет "Вслух.ру".