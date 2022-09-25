Больше всех младенцев в Тюмени рождается по средам

По данным информационно-аналитической системы Фонда социального страхования средний возраст матерей в Тюменской области - 29 лет. Малыши рождаются в среднем с весом – 3.35 кг и ростом 52,39 сантиметров.

В 17 лет и младше, мамами стали 26 девушек, одна жительница Тюменского региона решилась стать мамой, перешагнув 50-летний рубеж. Первого малыша женщины предпочитают рожать в возрасте 24 лет, второго, третьего и последующих, чаще всего – в 34-35 лет.

В этом году пик рождаемости зафиксирован в июле. Больше всех малышей появлялось на свет по средам, а меньше всего – по понедельникам, уточнила Мегатюмень.