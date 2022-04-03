В операционной тюменской ОКБ №1 родилась малышка

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Врачи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции тюменской Областной клинической больницы №1 помогли девочке появиться на свет.

В середине февраля карета скорой помощи доставила беременную молодую тюменку в ОКБ №1 с нарушением ритма сердца. Беременность протекала без осложнений, но буквально за несколько недель до назначенного срока девушке стало нехорошо.

Вердикт врачей: необходим кардиостимулятор. "Частота пульса была 30 ударов в минуту. При брадикардии у пациентов фиксируется головокружение, головная боль, иногда обмороки и чувство сжатия в груди. Такое уменьшение пульса опасно, особенно для будущей мамы", – прокомментировал Роман Кочетков, врач – сердечно-сосудистый хирург ОКБ №1.

После имплантации прибора пациенты возвращаются к привычной жизни достаточно быстро. Чтобы минимизировать риски, сердечно-сосудистые хирурги рекомендовали женщине родоразрешение путём кесарева сечения. И проводить его решили в операционной этой же больницы, под контролем врача-аритмолога.

Роль аритмолога заключалась в переводе кардиостимулятора в безопасный режим, чтобы исключить помехи, которые может создать электрический скальпель-коагулятор, с помощью которого выполняется доступ в родах."К слову, изменение настройки необходимо не только при оперативных вмешательствах, но и на время проведения диагностики – например, МРТ", – пояснил аритмолог ОКБ №1 Роман Кочетков.

Это не первые роды, на которых присутствуют врачи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ОКБ №1, однако практику нельзя назвать рутинной. За более чем десять лет работы Романа Кочеткова подобных случаев было меньше десяти. Роды прошли благополучно, девочку назвали Викторией. Мама вместе с малышкой готовятся к выписке, сообщила Наталья Ильина, представитель пресс-службы ОКБ №1 (г. Тюмень)