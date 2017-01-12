Американские студенты станут гостями Тобольского музея-заповедника

Эксклюзивный туристический продукт разработали специалисты Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Интерактивная экскурсионная программа рассчитана на иностранных студентов из Соединенных Штатов Америки.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, в течение семи насыщенных дней гости из-за рубежа будут знакомиться с достопримечательностями древней столицы Сибири и ее окрестностями. Исторические, этнографические и культурные объекты предстанут перед молодыми людьми и девушками в особом свете, а сибирское гостеприимство останется в сердцах иностранных туристов на долгие годы.

"Работа над этим уникальным проектом не вызвала затруднений, поскольку Тобольск в целом и Тобольский музей-заповедник обладают колоссальным туристическим потенциалом, – рассказывает специалист по маркетингу Екатерина Лезнёва. – К нам обратились из университета Нью-Йорка с конкретной просьбой – разработать содержательную программу пребывания американских студентов в нашем городе, и мы без промедления приступили к решению этой задачи".

Помимо экскурсионной составляющей для гостей из США будут проведены занятия в "Резиденции Сибирского Воеводы", мастер-классы по изготовлению крапивной нити и обучению гончарному ремеслу, а также популярный среди местных жителей и туристов квест "Побег из Тюремного замка".

Американские студенты смогут также подняться по легендарной лестнице Прямского взвоза, посетить Музей уникальных книг и редких изданий, познакомиться с новыми проектами пединститута, побывать в Мемориальном комплексе им. Д.И. Менделеева в селе Верхние Аремзяны, выставочном комплексе "Единый дух Победы" в Губернской судебной управе.