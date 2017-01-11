Студенты и преподаватели ТюмГУ отказались от соцсетей

Участники детокс-эксперимента "Две недели без социальных сетей", который провела исследовательская группа Тюменского госуниверситета, отметили в себе позитивные перемены: стали более спокойными, перестали сравнивать себя с другими, а кто-то даже "обнаружил свои достоинства", сообщает пресс-служба вуза.

Координируют проект доцент кафедры экономической безопасности, учета, анализа и аудита Евгений Зюбан, доцент кафедры общей и экономической социологии Галина Ефимова и заведующая кафедрой общей и социальной психологии Ольга Андреева. Каждый участник в течение эксперимента ежедневно вёл дневник, в котором подробно описывал впечатления, чувства и эмоции, которые вызвал у них отказ от соцсетей, отвечал на ряд вопросов. Анализ этих записей показал, что за две недели они переосмыслили свои взгляды на жизнь, поняли, кто их настоящие друзья, и стали замечать мелочи, которые порой являются очень важными.

"Виртуальная реальность делает человека более уязвимым, с этим утверждением согласны 45% опрошенных, – комментирует Галина Ефимова. – Такую цифру мы получили в результате проведенного ранее исследования в форме электронного анкетного опроса среди 690 респондентов. Любопытно, что представители сильного пола проводят сравнительно меньшее время в социальных сетях: от одного до двух часов – 16%, что в 2,2 раза ниже аналогичного показателя у женщин".

По мнению социологов ТюмГУ, наиболее экономно (менее часа в день) ресурсами соцсетей пользуются респонденты, работающие полный рабочий день (25% данной категории). Дольше всех "засиживаются" в социальных сетях студенты и школьники (порой по 7–8 часов).

Второй этап эксперимента начнется 1 марта.В это раз участникам придется распрощаться с соцсетями на месяц.