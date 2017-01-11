Пенсионерам выплатят по пять тысяч рублей

Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей тюменцы получат с 13 по 27 января. Сроки доставки действуют для всех пенсионеров независимо от того, получают они пенсию через Почту России или другую организацию.

В пресс-службе областного отделения ПФР подчеркнули: для получения выплаты не нужно обращаться в пенсионный фонд или подавать заявление. Деньги полагаются всем пенсионерам, постоянно проживающим на территории региона и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года.

В Тюменской области выплату получат 387 тысяч человек, из них 4 тысячи военных пенсионеров. Из бюджета на эти цели выделено 1,9 млрд рублей.