Тюменские моржи будут дежурить на крещенских купаниях

Тюменские моржи во время новогодних каникул готовятся к предстоящим крещенским купаниям, которые пройдут на озере Чемпионов в областной столице.

Как пишет "Вслyх.рy", моржи будут дежурить на проруби круглосуточно.

График дежурства расписан по часам. Сменяя друг друга, они обычно помогают верующим спускаться по сходам в воду и подниматься из нее. Показывают, где можно переодеться.

Пик желающих окунуться традиционно приходится на ночь с 18 на 19 января. За два дня крещенских купаний к моржам приезжает больше пяти тысяч человек. Кроме того, на территории центра закаливания есть баня, и желающие могут согреться в ней после купаний. А в этом году на Крещение моржи планируют установить большие бочки с теплой водой.