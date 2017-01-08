В Тюмени безработных переучивают на востребованные профессии

В Тюмени безработным дают шанс получить востребованную работу, отправляя их на обучение или получение дополнительного профессионального образования. В 2016 году этой возможностью воспользовались более 900 человек, пишет портал "Мегaтюмень".

Все профессии, по которым ведется обучение, востребованы на рынке труда Наиболее популярные из них: повар, портной, водитель погрузчика, слесарь КИПиА, электрогазосварщик, оператор котельной, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Обучение проводится по направлению и за счет центра занятости.

Проводится обучение в образовательных организациях Тюмени, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, по результатам закупочных процедур. По завершении обучения выдается документ установленного образца в соответствии с лицензией.