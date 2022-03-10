Владимир Якушев: у ЦЗН есть эффективные механизмы по поддержке безработных

В Уральском федеральном округе, по данным на 4 марта, числится 51,4 тысячи безработных, а в банке вакансий - 145 тысяч рабочих мест. Ситуацию на рынке труда в округе обсудили полномочный представитель Президента Владимир Якушев и главные федеральные инспектора уральских регионов.

Полпред отметил, что с учётом приостановки деятельности ряда иностранных компаний, их ухода с российского рынка, ситуация может измениться, к этому нужно быть готовыми.

"У центров занятости наработаны эффективные механизмы по поддержке людей, оставшихся без работы. Это переобучение, программы профессиональной ориентации и социальной адаптации, психологической поддержки граждан. Хорошо зарекомендовала себя практика временного трудоустройства на сезонные работы. Многие при поддержке службы занятости открыли собственное дело и весьма успешно его развивают. Весь этот опыт можно будет использовать и сейчас, а также нарабатывать новые инструменты", - считает Владимир Якушев.