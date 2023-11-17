В Тюменской области 2,2 тысячи официально безработных и около 23 тысяч вакансий

Численность зарегистрированных безработных в Тюменской области составляет 2,2 тысячи человек, при этом местными работодателями заявлено 22,8 тысячи вакансий. Уровень регистрируемой безработицы — 0,30 %. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в Тюменской области на 16 ноября 2023 года приводит дептруда ТО.

Наиболее востребованы специалисты с "рабочими" профессиями. Преобладающее количество вакансий заявлено в строительной отрасли — 3,3 тысячи вакансий. 8,3 тысячи вакансий суммарно заявлено в образовании, обрабатывающих производствах, сельском, лесном хозяйствах, а также таких отраслях, как охота, рыболовство и рыбоводство, транспортировке и хранении.

С 1 января по 15 ноября 2023 г. обратилось в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы 23,4 тысячи человек (без учета части несовершеннолетних, обратившихся для участия в мероприятии по временному трудоустройству граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время, в связи с изменением отчетности), трудоустроено 14,3 тысячи человек.