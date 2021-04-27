В Тюмени осудили наемного работника, получавшего пособие по безработице

В Тюмени факт мошенничества при получении выплат выявила транспортная полиция.

41-летний тюменец на протяжении четырех месяцев выполнял работы по договору гражданско-правового характера для одной из железнодорожных организаций. В это же время мужчина стоял на учете в учреждении службы занятости как безработный и получал пособие по безработице.

"В результате мошеннических действий злоумышленником за три месяца был причинен ущерб государственному казенному учреждению более 17 тысяч рублей", — сообщили в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Суд признал тюменца виновным и назначил ему наказание 280 часов обязательных работ.