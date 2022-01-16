Тюменская служба занятости помогает становлению бизнеса

В прошлом году в Тюменской области государственную услугу по содействия началу осуществления предпринимательской деятельности получили более тысячи безработных, обратившихся в службу занятости населения.

Единовременную финансовую помощь до 192 тыс. рублей из них получил 151 начинающий бизнесмен. Всего на содействие бизнес-стартапам в 2021 году в регионе израсходовано более 29 млн. рублей. Конечно, больше всего предпринимателей при содействии органов службы занятости появилось в городах: порядка 50 человек в областном центре, порядка 30 - в остальных городах Тюменской области.

В лидерах среди муниципальных районов - Тюменский район, где собственное дело при содействии органов занятости открыли десять безработных, в остальных районах региона предпринимательскую деятельность начали в среднем по три-четыре человека, сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.

Среди основных видов деятельности начинающие предприниматели чаще всего выбирали сферу услуг (парикмахерские, салоны красоты, юридические и бухгалтерские, клининговые услуги), торговлю, производство одежды и аксессуаров. В 2022 году запланировано оказать финансовую помощь на открытие собственного дела 126 безработным жителям региона.

Кроме того, в июле 2021 года в Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" внесены изменения, в соответствии с которыми в рамках госуслуги по содействию началу предпринимательской деятельности единовременная финансовая помощь может быть оказана гражданам, зарегистрировавшимся в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Соответствующие изменения вносятся в региональное законодательство.