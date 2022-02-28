Петербург, Ямал и Югра отличились самым низким уровнем безработицы в России

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Уровень безработицы в четвертом квартале прошлого года в России составил 4,3%, при этом самый низкий уровень - в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Москве, в конце списка - Ингушетия, сообщает РИА Новости.

По итогам четвертого квартала 2021 года уровень безработицы в РФ составил 4,3%, что на 1,8 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Безработица снизилась практически во всех регионах. В Петербурге этот показатель равен 1,5%, на Ямале - 1,8, в Югре- 2,1, в Москве - 2,3%, замыкает топ-5 Татарстан с 2,4%. Тюменская область в этом рейтинге занимает 20 место с уровнем безработицы в 3,6% (-1,3% к прошлому уровню) и средним временем поиска работы в 6,9 месяца (у лидера - 3,9 мес.),

В аутсайдерах Тыва (10,5%), Чечня (10,9), Северная Осетия (12,1), Дагестан (13,6) и Ингушетия (30%), но даже в этих субъектах РФ есть позитивная динамика.

"В 2021 году, после существенного ухудшения в острый период распространения коронавирусной инфекции 2020 года, ситуация на рынке труда улучшалась, что стало следствием постепенной стабилизации ситуации в экономике в целом. В результате по итогам четвертого квартала 2021 года уровень безработицы по стране в целом, по данным Росстата, снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,8 процентных пункта, составив 4,3%, а число безработных сократилось на 1,4 миллиона человек", - следует из комментария к рейтингу.

В числе негативных тенденций эксперты отметили рост безработицы среди молодежи (от 15 до 25 лет): в декабре 2020 года эта доля составляла 16,5%, в декабре 2021 года – уже 20,8%.