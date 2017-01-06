"Дзержинец" взял под крыло тюменских неблагополучных подростков

Добровольческие отряды тюменского центра "Дзержинец" ведут профилактическую работу с ребятами из "группы особого внимания" в рамках проекта "Рука помощи", цель которого - социальная адаптация несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления через включение в работу волонтерского движения.

Добровольческие отряды включают в свою деятельность подростков группы особого внимания "Ты не один", "Дети Дзержинца", "Сердце на ладони". Подростки принимают участие в подготовке спектаклей по проекту "Социодрама", в организации похода на Южный Урал, в сопровождении "Бессмертного полка" и других мероприятиях, пишет "KП-Тюмень".

В течение двух с половиной лет на базе центра по развитию волонтерского движения "Дзержинец" волонтеры-наставники, педагоги-психологи в еженедельно проводят практические занятия с добровольцами по подготовке их к работе и общению с детьми и подростками группы особого внимания.

Волонтеры благодаря этим встречам научились увлекать ребят полезными занятиями, умениями, также они узнали большое количество игр для детей и подростков.