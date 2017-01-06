Тюменцев просят стать волонтерами на соревнованиях для особых детей

Организаторы всероссийских соревнования для детей с ограниченными возможностями "Старты мечты" набирают волонтеров для проведения мероприятия, которое состоится в Тюмени в период с февраля по апрель 2017 года, сообщает "Bcлух.ру".

В областную столицу приедут представители 20 регионов России. Помощь волонтеров потребуется при встрече и расселении гостей, сопровождении по городу, во время соревнований на склоне и в других ситуациях.

"Мы будем рады советам и помощи в самых разных направлениях: есть необходимость в фотографах, видеографах, полиграфических услугах, информационной поддержке, организации досуга для участников и гостей состязаний. По этим вопросам можно связаться с администраторам проекта, то есть с нами. Есть и электронная почта - prp.tyumen@gmail.com", - рассказала руководитель регионального благотворительного общественного движения "Подари ребенку праздник!" и программы "Лыжи мечты" в Тюмени Анастасия Левинова.