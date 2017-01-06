Инициативы тюменской молодежи поддержат в 2017 году

Грантовая поддержка участников конкурса молодежных проектов "Моя идея" продолжится в Тюменской области в 2017 году, пишет портал "Мегaтюмень".
В 2016 году поддержку на общую сумму почти 3 миллиона рублей получили 32 молодежных проекта. Яркими примерами реализованных идей стали: открытый фестиваль студенческого короткометражного кино "21 век", тюменский полумарафон, фотопроект "СИБИРЯКИ", fashion-фестиваль "Сибирский бренд".
Напомним, в рамках конкурса "Моя идея" участники не только презентуют и защищают свои проекты, доказывая их значимость для развития региона, но также получают необходимые и ценные знания. Организаторы проводят образовательный блок в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске.
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