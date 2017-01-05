Тюменским выпускникам нужно поторопиться с выбором ЕГЭ

У выпускников тюменских школ осталось совсем немного времени, чтобы определиться, экзамены по каким предметам они будут сдавать. Заявки на прохождение ЕГЭ принимаются до 1 февраля, пишет "Bслух.рy".

В Тюменской области ЕГЭ будут сдавать около 8,5 тыс. человек. Досрочный период сдачи экзамена пройдет с 23 марта по 14 апреля, основной – с 29 мая по 1 июля.

Глобальных изменений ЕГЭ в 2017 году не будет, но задания продолжают совершенствоваться. Так, Рособрнадзор ведет работу по исключению тестовой части из контрольных измерительных материалов (КИМ) : задания с выбором ответов уйдут из работ по химии, физике и биологии. В итоге тестовая часть останется только в КИМах по иностранным языкам.

По мнению директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера считает, с каждым годом КИМы становятся более качественными.

"С момента появления ЕГЭ только ленивый не говорил, что это исключительно тестовая работа. Нужно признать, что каждый год проведения экзаменов дает нам положительный опыт и происходят изменения к лучшему. В гуманитарных дисциплинах уже ушли от тестовой формы, поскольку важны суждения ребенка и умение выразить мысль. В нынешнем году наконец-то дошли до предметов естественно-научного цикла", - отметил он.