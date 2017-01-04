В заводоуковском музее рассказывают о традициях сибирских крестьян

В Заводоуковском краеведческом музее подготовили праздничную программу под названием новогодняя солянка "Печки-лавочки". Основу программы составляет экспозиция "Быт сибирских крестьян".
Как рассказали в департаменте культуры Тюменской области, 4 января ведущий программы в образе мифологического персонажа – Домового – провел для посетителей экскурс по предметам крестьянского быта, а также рассказал о том, как в старину вели хозяйство, чем угощали гостей, какие обычаи и традиции соблюдали, что из этого сохранилось по сей день.
Отметим, в фондах музея хранятся более 12 тысяч экспонатов, в том числе редкие фотографии, исторические документы, произведения искусства и предметы быта.
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