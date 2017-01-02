Тюменок приглашают на женские посиделки в крещенский вечерок

15:24 02 января 2017
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www.5-nt.ru
| Фото: www.5-nt.ru

Традиционное мероприятие последнего вечера святок "Крещенский вечерок" пройдет в Тюмени 18 января. Все желающие смогут научиться делать русскую куклу Желанницу и погадать.

"Желанницу каждая женщина делает свою, это одна из русских тряпичных кукол. Есть определённые правила обращения с ней, и мне уже многие говорили, что по правилам сделанная кукла действительно работает и помогает исполнению желаний", - рассказала организатор, директор "Академии семейного благополучия" Марина Заватская.

Для участия необходимо зарегистрироваться заранее по телефону 8-922-267-54-64. Место проведения будет известно позже и будет зависеть от количества зарегистрировавшихся, сообщает "Вслyх.рy".

Теги: встреча , Крещение , женщины , традиции
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