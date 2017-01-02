"Детский адвокат" помогает подросткам встать на правильный путь

Проект "Детский адвокат", реализуемый в тюменском центре социальной помощи "Семья", помогает несовершеннолетним, совершившим преступления, раскрыть таланты и сформировать активную жизненную позицию.

Как рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области, в рамках программы разработан целый комплекс правовой, психологической и педагогической поддержки таких ребят и их родителей. С подростками проводят психологические тренинги и мастер-классы, вовлекающие в интересные и полезные занятия.

Для ребят организуются и профориентационные экскурсии. Участники проекта "Детский адвокат" участвовали в спортивно-массовых и информационно-просветительских мероприятиях. Психологи и педагоги разделили подростков на группы по характеру необходимой психологической коррекции. Общаясь со сверстниками, родителями и психологами в различных обстоятельствах, участвуя в совместных творческих делах, ребята учатся жить по новым принципам. Педагоги замечают улучшения в сфере личных коммуникаций, разрешении конфликтов, изменении мотивации и ориентации на групповое взаимодействие.