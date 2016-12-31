Тюменских подростков учат праву

Более четырехсот подростков из группы риска стали участниками проекта "Школа права". Специалисты работали над повышением правовой грамотности ребят и профилактикой правонарушений.

В рамках мероприятия проведено более 25 групповых мероприятий "Школы права", не считая индивидуальных консультаций. Подростки и их родители могли поучаствовать как в групповых занятиях (круглые столы, беседы, семинары и лекции), так и получить консультацию юриста по конкретному значимому вопросу.

Наиболее к значимым событиям стало проведение "Недели правовой помощи детям". В ней около 180 детей и их родителей смогли получить консультации юриста по волнующим темам, пишет "Мегатюмень".