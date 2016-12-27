Больше шестисот писем написали тюменцы Деду Морозу

Фото: пресс-служба Почты России

В Тюмени закончили собирать письма, адресованные главному зимнему волшебнику. Больше шестисот просьб, поздравлений и пожеланий попало в специальный новогодний ящик, установленный в главном почтовом отделении города.

Напомним, до 25 декабря отправить письмо Деду Морозу мог любой желающий. Тот, кто указал на нем корректный обратный адрес, получит от волшебника ответ.

"Все письма, адресованные Дедушке Морозу, обработаны и отправлены в Великий Устюг. Некоторые дети делали конверты сами: украшали их наклейками, разрисовывали и подписывали. Другие запечатывали свои послания в специальные конверты, где типографским способом уже указан адрес российского Деда Мороза", — рассказал директор тюменского филиала Почты России Андрей Ершов.