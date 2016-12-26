Все социальные программы для бюджетников будут сохранены в 2017 году

В Тюменской области в 2016 году неукоснительно выполнялись "дорожные карты" по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. "Таких же показателей мы будем добиваться и в следующем году", - заявила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик на расширенном заседании правительства региона.

Она подчеркнула, что система образования региона настроена на профессиональный рост кадров, их адекватность современным технологиям, адаптацию под нужды рынка труда. В ближайшие месяц-два будут получены первые промежуточные результаты по реализации двух больших проектов - "5-100" и "Опорный вуз страны", которые покажут, как региональные университеты смогли продвинуться и чего достичь. Для слаженной деятельности системы высшего образования области запущены межвузовские проекты — "Политехническая школа Тюменской области", "Робототехника, мехатроника и прототипирование", цикл открытых лекций экспертов мирового уровня по актуальным вопросам развития высшего образования, а также президентская программа переподготовки инженерных кадров.

Говоря о системе здравоохранения региона, Наталья Шевчик отметила увеличение показателей продолжительности жизни населения и диспансеризацию тюменцев. "В этом году мы очень серьезно занимались информатизацией медицинских учреждений. В следующем область переходит на промышленное внедрение проекта "Электронная карта", который уже положительно зарекомендовал себя в учреждениях первичного звена и частично в стационаре", - подчеркнула она.

Все социальные программы для работников бюджетной сферы будут сохранены и в следующем году, что позволит удержать квалифицированные кадры на местах, сообщает пресс-служба губернатора.