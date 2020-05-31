Дом для детей-сирот и бюджетников в Сорокино построят раньше срока

В Сорокино ведется строительство многоквартирного дома для детей-сирот и работников бюджетной сферы. Объект планируется ввести в эксплуатацию раньше запланированного срока.
Как рассказал заместитель главы Сорокинского района, начальник отдела ЖКХ, строительства, газификации, транспорта и связи Андрей Полеваев, уже идет отделка жилых помещений и подъездов, далее последуют работы по благоустройству двора. В доме уже запущены тепловые и водопроводные сети, подключено электричество.
Подрядчиком выступает ОАО "Ишимагрострой". Строители обещают сдать дом уже в августе 2020 года, пишет ИА "Тюменская линия".
Всего в доме 32 квартиры, 22 из них предназначены для детей-сирот. Еще две однокомнатных и восемь двухкомнатных квартир получат работники бюджетной сферы в качестве служебного жилья.
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