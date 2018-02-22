В Тюменской области уравняют минимальные зарплаты бюджетников и работников внебюджетного сектора

Правительство Тюменской области предложило установить единый размер минимальной заработной платы работников в регионе. Инициатива была озвучена вчера на рабочей встрече с объединениями работодателей и профсоюзами Тюменской области.

Со стороны правительства региона было предложено установить единый размер минимальной заработной платы работников в размере 11212 рублей. Напомним, что с 1 января 2018 года в Тюменской области минимальная заработная плата для работников внебюджетного сектора экономики составляет 11212 рублей, для работников бюджетной сферы — 9530 рублей.

Как сообщает департамент труда Тюменской области, участниками совещания было решено поддержать инициативу правительства и подписать дополнительное соглашение к региональному соглашению о минимальной заработной плате, предусматривающее ее увеличение с 1 мая 2018 года.