В Тюмени и Тобольске продолжится программа "Квартира для бюджетника"

12:35 22 января 2018
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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал постановление, утверждающее муниципалитеты и сферы деятельности организаций бюджетной сферы, работникам которых предоставляются субсидии на приобретение жилья в 2018 году.

Воспользоваться поддержкой в текущем году смогут сотрудники сфер образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты, занятости населения в Тюмени и Тобольске. В областном бюджете на эти цели предусмотрено более 300 млн рублей.

Данная программа в Тюменской области реализуется с 2011 года. За семь лет 4 322 работника бюджетной сферы смогли решить свой квартирный вопрос, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области

Теги: бюджетники , Владимир Якушев , жилье , субсидии
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