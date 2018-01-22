В Тюмени и Тобольске продолжится программа "Квартира для бюджетника"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал постановление, утверждающее муниципалитеты и сферы деятельности организаций бюджетной сферы, работникам которых предоставляются субсидии на приобретение жилья в 2018 году.

Воспользоваться поддержкой в текущем году смогут сотрудники сфер образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты, занятости населения в Тюмени и Тобольске. В областном бюджете на эти цели предусмотрено более 300 млн рублей.

Данная программа в Тюменской области реализуется с 2011 года. За семь лет 4 322 работника бюджетной сферы смогли решить свой квартирный вопрос, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области