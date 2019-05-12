Бюджетников Юргинского района ждет новоселье

Работы по капитальному ремонту здания амбулатории проводят в сельском поселении Северо-Плетнево Юргинского района. На эти цели из областного бюджета выделили 20 млн рублей при участии муниципалитета.

В двухэтажном доме на втором этаже будут располагаться семь квартир: четыре двухкомнатные, одна трехкомнатная и две однокомнатные. Первый этаж будет отдан непосредственно под саму амбулаторию.

Как сообщил глава Юргинского района Виктор Васильев, уже провели предварительную работу: поменяли крышу, установили окна. Поэтому затраты на капремонт будут меньше запланированных. Все работы планируется завершить к сентябрю 2019 года. К этому же времени сотрудники бюджетной сферы получат ключи от нового жилья. В первую очередь новоселье будут справлять учителя.

"Специалисты, которых мы пригласим к нам в район, должны успеть до начала нового учебного года обустроиться на новом месте", - прокомментировал Виктор Васильев.

Сама амбулатория к сентябрю тоже обновится. Прием будет вести терапевт, стоматолог, а также и фельшердско-акушерский состав. Кроме того, появится возможность проводить забор анализов, пишет "Тюменская область сегодня".