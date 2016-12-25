Библиотека в Голышманово дарит предновогоднее настроение

Проект "Зима в библиотеке" реализуется в декабре в Голышмановской центральной библиотеке.В рамках него проходят кинопоказы, тематические мастер-классы и праздники, посвященные морозному времени года и главному зимнему празднику – Новому году.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в библиотеке действует резиденция Деда Мороза, до 30 декабря с 14:00 до 17:00 по адресу ул. Комсомольская, 87б гостей встречают Дед Мороз со Снегурочкой, а эльфы проводят мастер-классы. Здесь же работает сказочный почтовый ящик, куда жители Голышманово опускают письма с новогодними поздравлениями и пожеланиями. Все желающие могут сфотографироваться со сказочными персонажами.

Записаться и узнать подробности можно по телефону 8(34546)26233, доб.4.