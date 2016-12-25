Тобольский историк ратует за создание музея реки Иртыш

Житель Тобольска, историк и археолог Алексей Нескоров предлагает построить природно-исторический музей-заповедник, посвященный реке Иртыш, а также признать его на федеральном уровне государственной ценности.

По мнению эксперта, феномен Иртыша с созданием музея может стать одним из туристических брендов России и объединит территории вблизи Тобольска.

Предместье Потчеваш и его нагорная часть, именуемая Киселевской горой, включает в себя несколько разновременных археологических памятников: городище средневековой потчевашской культуры (VI-IX вв.); курганный могильник эпохи раннего железа-средневековья (III в. до н.э. - VI в. н.э.); могильник сузгунской культуры эпохи поздней бронзы (рубеж II-I тыс. до н.э.) на Чувашском мысу; культовое место эпохи раннего железа (рубеж нашей эры) на Тырковском мысу; место находок средневековых вещей в Киселевском логу ("Старый перевоз").

Татарский укрепленный городок Маметкула, возведенный в конце XVI века на Чувашском мысу для отпора русской дружины, по проекту археолога также должен войти в состав музея. Как и подгорная часть Потчеваша, которая является историческим местом сражения казачьей дружины Ермака с войском хана Кучума (23 октября 1582 год по старому стилю).

"Здесь произошла битва, после которой Сибирь окончательно вошла в состав России, - рассказывает Алексей Нескоров. В настоящее время историк просит поддержки у властей в реализации проекта, который единогласно поддержали в Тобольской городской думе и в Совете тюменского отделения Российского исторического общества, пишет "Тюменская линия".