Тюменские нефтепроводчики повысили надежность электронасосного оборудования НПС в двух регионах

АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию магистральные насосные агрегаты (МНА) на НПС "Чаши-1" (Курганская область) и НПС "Сатарино" (ХМАО-Югра) после замены.

Работы по модернизации насосного оборудования велись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции с целью улучшения эксплуатационных характеристик. Прежнее оборудование выработало свой нормативный срок эксплуатации.

На НПС "Чаши-1" введены в эксплуатацию 4 новых магистральных насоса с электродвигателями. Каждый агрегат обеспечивает номинальную подачу нефти до 10 тыс. куб. м в час. Установленные синхронные электродвигатели МНА обладают номинальной мощностью 8 тыс. кВт и частотой вращения ротора 3 тыс. оборотов в минуту. Кроме того, выполнена замена вспомогательных систем, трубопроводов систем сбора утечек и дренажа. Выполнен ремонт здания магистральной насосной НПС "Чаши-1".

Еще два магистральных насосных агрегата запущены в работу на НПС "Сатарино". Новое насосное оборудование, оснащенное асинхронными электродвигателями, позволит повысить коэффициент полезного действия технологического участка нефтепровода Холмогоры – Клин. МНА обеспечивают транспортировку с номинальной подачей 5 тыс. куб. м в час. Номинальная мощность электродвигателей составляет 4 тыс. кВт с частотой вращения ротора 3 тыс. оборотов в минуту. Помимо установки новых агрегатов выполнена замена оборудования маслосистемы, трубопроводов систем сбора утечек и дренажа, вытяжной и приточной вентиляции. Проведен частичный ремонт здания магистральной насосной.

Установленные насосные агрегаты Челябинского предприятия нефтетранспортной компании произведены в рамках программы импортозамещения. Конструкция насоса предусматривает обеспечение необходимых параметров перекачки нефти путём применения сменных роторов и проточной части (рабочего колеса и направляющего аппарата) в едином корпусе. Повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Кроме того, насосы отличаются высокими показателями надежности (наработка на отказ не менее 50 000 часов, ресурс до капитального ремонта 120 000 часов).

Агрегаты подключены к инфраструктуре МН и работают в штатном режиме. Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность работы НПС, а также обеспечить бесперебойную транспортировку нефти.

Фото предоставлено компанией "Транснефть – Сибирь".