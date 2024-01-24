Лаборатории "Транснефть – Сибири" в 2023 году провели 56 тыс. исследований проб нефти и нефтепродуктов

Химико-аналитические и испытательные лаборатории "Транснефть – Сибири" в течение 2023 года выполнили почти 56 тыс. исследований проб нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов (МН) в зоне ответственности предприятия.

За отчетный период также было проведено 4,3 тыс. испытаний внутрилабораторного контроля в целях подтверждения достоверности получаемых результатов. Испытания нефти и нефтепродуктов, поступающих в систему МН предприятия, проводятся по показателям качества согласно ГОСТ. Отбор проб осуществляется на постоянной основе при выполнении товарно-коммерческих операций и в оперативных целях для подтверждения неизменности параметров качества.

В нефтепроводном предприятии функционирует 10 химико-аналитических лабораторий контроля качества нефти и одна испытательная лаборатория нефтепродуктов. В прошлом году три химико-аналитических лаборатории нефти – в Ноябрьском, Тобольском и Урайском управлениях магистральных нефтепроводов успешно прошли оценку состояния измерений, подтвержденную ФБУ "Тюменский ЦСМ".

Лаборатории предприятия в полной мере оснащены необходимым оборудованием, которое регулярно обновляется. В настоящее время в их арсенале насчитывается свыше 3,7 тыс. единиц лабораторного оборудования, в том числе такие основные средства измерений как рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные анализаторы серы в нефти и нефтепродуктах, анализаторы хлора, аппаратно-программные комплексы для медицинских исследований на базе хроматографов, а также иное оборудование – аппараты для определения фракционного состава, автоматические аппараты для определения давления насыщенных паров по Рейду, колбонагреватели, перемешивающие устройства.

Современное лабораторное оборудование позволяет осуществлять многоуровневый мониторинг качества нефти и нефтепродуктов от момента приема от грузоотправителей и до момента их сдачи смежным организациям ПАО "Транснефть" и грузополучателям.

Лаборанты обладают соответствующей квалификацией и регулярно проходят целевое обучение и повышение квалификации.

Обработка данных, получаемых по итогам испытаний, результатов внутрилабораторного контроля, учета оборудования и материально-технических ресурсов в лабораториях происходит в автоматическом режиме в Единой лабораторной информационной системе (ЕЛИС), которая была введена в промышленную эксплуатацию на предприятии с 1 января 2023 года.

Фото предоставлено компанией "Транснефть-Сибирь"