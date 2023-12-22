Нефтепроводное предприятие модернизировало резервуарный парк в трех регионах

АО "Транснефть – Сибирь" завершило строительство двух резервуаров в Томской области и ХМАО-Югре. Еще одна емкость для нефти реконструирована и введена в эксплуатацию на территории ЯНАО. Работы по модернизации резервуарного парка проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции для повышения эксплуатационной надежности.

На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Александровская" завершено строительство резервуара объемом 20 тыс. куб. м. Емкость построена взамен ранее демонтированной, которая эксплуатировалась с 1972 года и выработала ресурс. Проведены работы по устройству кольцевого фундамента, монтажу металлоконструкций днища, стенки и крыши резервуара, подземных и надземных технологических трубопроводов с системой пожаротушения и вспомогательных коммуникаций. Смонтирована система электрохимической защиты для предотвращения коррозии металлоконструкций резервуара и технологических трубопроводов.

На НПС "Красноленинская" построен резервуар объемом 20 тыс. куб. м с алюминиевым понтоном. Строительство проводилось с 2021 года в сложных геологических условиях. В ходе строительно-монтажных работ проведено устройство фундамента, выполненного из почти 600 железобетонных свай и монолитного бетонного ростверка. Смонтированы металлоконструкции днища, стенки и крыши резервуара, подземные и надземные технологические трубопроводы. Установлена система пожаротушения и вспомогательные коммуникации. Также выполнен монтаж периметрального ограждения для присоединения объекта к существующей НПС, построены помещения электроприводных задвижек, смонтированы системы заземления, электрохимзащиты и автоматики.

Для обеспечения защиты резервуаров от коррозии выполнен комплекс работ по нанесению антикоррозионного покрытия на поверхности металлоконструкций.

При строительстве каждого резервуара было использовано около 440 тонн металлоконструкций. В каре обоих нефтяных емкостей проведено благоустройство, в том числе выполнены работы по обустройству противофильтрационного экрана, укреплению откосов обвалования георешеткой с засыпкой щебнем, установлены площадки обслуживания для безопасной эксплуатации резервуарного оборудования. Также оба резервуара прошли комплексное опробование всех систем и будут введены в эксплуатацию до конца 2023 года после получения разрешения Ростехнадзора.

Кроме того, введен в эксплуатацию резервуар объемом 20 тыс. куб. м. на ЛПДС "Пур-Пе" после проведения работ, предусматривающих ремонт сварных соединений стоек системы подслойного пожаротушения и существующего алюминиевого понтона. Также проведен локальный ремонт наружного антикоррозионного покрытия первого пояса стенки резервуара. Резервуар подключен к системе технологических трубопроводов и работает в штатном режиме.

В целом в 2023 году АО "Транснефть – Сибирь" выполнило техническое перевооружение и строительство 7-ми резервуаров. В следующем году планируется аналогичная программа по модернизации резервуарного парка предприятия.

Фото предоставлено компанией "Транснефть-Сибирь"