Продукция Тюменского ремонтно-механического завода отмечена дипломами лауреата всероссийского и регионального конкурсов

Продукция Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) АО "Транснефть – Сибирь" удостоена дипломов лауреата всероссийского и регионального конкурсов "100 лучших товаров России", а также "Лучшие товары и услуги Тюменской области".

В номинации "Продукция производственно-технического назначения" всероссийского конкурса заводчане представили подшипник гидродинамический самоустанавливающийся для электродвигателей магистральных насосных агрегатов.

При изготовлении подшипника на заводе впервые применены новые технологии. Это получение отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с обеспечением заданных механических свойств изделия, а также технология вклейки и обработки специализированного антифрикционного материала, которая обеспечивает требуемую точность и качество поверхностей.

Выпуск изделия освоен заводом в рамках программы импортозамещения. Продукция уже поставлена на серийное производство, произведено и передано заказчикам из числа организаций системы "Транснефть" 17 единиц подшипников.

Всего в этом году Тюменский РМЗ планирует выпустить 26 тыс. единиц на сумму около 4 млрд рублей. В 2022 году завод изготовил свыше 24 тыс. единиц продукции на 2,8 млрд рублей.

Справочно:

Тюменский РМЗ участвовал во всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России" четвертый раз. Конкурс проводится Росстандартом, Академией проблем качества РФ, РИА "Стандарты и качество". Мероприятие призвано содействовать развитию российского производства качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции.

Фото предоставлено компанией "Транснефть – Сибирь".