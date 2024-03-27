Тюменские нефтепроводчики оказали благотворительную помощь организациям культуры в трех регионах

АО "Транснефть – Сибирь" направило на поддержку региональных учреждений культуры около 4,3 млн рублей. В рамках благотворительной программы финансовую помощь получили центры и сельские дома культуры в Тюменской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

Так, урайское муниципальное автономное учреждение "Культура" (ХМАО-Югра) на выделенные средства приобрело многоместные секционные стулья для актового зала. В качестве финансовой поддержки АО "Транснефть – Сибирь" направило около 1,8 млн рублей Ивановскому сельскому дому культуры (Тюменская область). На выделенные средства были приобретены кресла для зрителей и проведена замена пола в концертном зале.

"Дом культуры – это центр притяжения односельчан, здесь проводятся юбилейные вечера, праздники и концерты самодеятельности. Мы стараемся для всех сделать пребывание здесь комфортным. Благодарим "Транснефть – Сибирь" за такую возможность и колоссальную поддержку, за сотрудничество, за вклад в развитие села", – сказал председатель Думы с. Ивановка Александр Калинин.

По 1 млн рублей предприятие направило Тюменскому театру кукол также на приобретение и установку зрительских кресел в концертном зале, а Кошайскому сельскому Дому культуры – на ремонт помещений: покраску стен и потолков, замену полов, облицовочно-монтажные и другие хозяйственные работы. В рамках благотворительной программы было направлено по 200 тыс. рублей на организацию и проведение национального татарского праздника "Сабантуй" и Дня славянской письменности и культуры.

АО "Транснефть – Сибирь" оказывает финансовую помощь культурным учреждениям в регионах присутствия на регулярной основе, в том числе средства выделяются на ремонты зданий и помещений, оснащение специализированной мебелью. При этом большое внимание уделяется организациям, расположенным в сельской местности.

Фото компании АО "Транснефть – Сибирь"