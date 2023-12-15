Ряженка с гранолой тюменского производителя вошла число лучших товаров России

фото пресс-службы АО "Золотые луга"

В Тюмени состоялись подведение итогов и церемония награждения конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области – 2023" и всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Молочная продукция компании "Золотые луга" вошла в число лауреатов регионального состязания, а ряженка и ряженка с гранолой получили федеральные призы. Почетные награды получили сотрудники предприятия.

"Конкурс проводится уже на протяжении 22 лет, это значимое событие для потребительской сферы Тюменской области. Сегодня, в непростой экономической ситуации, большое внимание уделяется импортозамещению и развитию отдельных отраслей в усиленном объеме и масштабе. И каждое предприятие, которое подает заявку на конкурсы, получает возможность демонстрировать своим потребителям и клиентам качество, подтвержденное экспертами. Такие высокие результаты возможны во многом благодаря слаженной работе организаций, их руководителей, коллективов, тех сотрудников и специалистов, которые трудятся на своих предприятиях в это время вызовов", - отметила директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Высокие оценки получила продукция АО "Золотые луга". Ряженка с гранолой – новинка 2022 года – признана лауреатом конкурса "100 лучших товаров России". Это натуральный кисломолочный напиток, который выпускается в удобной ПЭТ-бутылке объемом 720 граммов. Уникальный вкус ряженки не имеет аналогов на молочном рынке: в кисломолочный напиток добавлена гранола – смесь хлопьев с добавлением орешков, сушеных ягод и фруктов, льна и других компонентов. Получился не только вкусный, но и полезный продукт. Классическая ряженка "Золотые луга" также вошла в число лауреатов конкурса "100 лучших товаров России".

Лауреатами регионального конкурса стали: сыр "Гауда", ряженка с гранолой, йогурт с ароматом вишни и сливки 10% "Золотые луга", сметана 15%, снежок и кефир 2,5% торговой марки "Ситниковское". Примечательно, что награды получили все продукты, заявленные производителем на конкурсы. Теперь предприятие имеет право использовать знак конкурса на упаковке своей продукции.

Награды вручили и сотрудникам АО "Золотые луга". Директор молочного комбината "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") Александр Велижанин награжден Почетным знаком "За достижения в области качества". Заместитель начальника лаборатории Валентина Петрова отмечена Почетным знаком "Отличник качества".

"На протяжении многих лет мы участвуем в региональном и всероссийском конкурсах, оформляя в заявках разные продукты из своего ассортимента. Некоторые из них уже можно назвать титулованными, другие впервые получают награды. Радует, что высокой оценки заслуживают и наши новики: например, ряженка с гранолой поступила в продажу лишь в декабре 2022 года, а уже год спустя стала лауреатом двух престижных премий. Считаем, что залогом успеха является стабильное качество выпускаемой продукции и трепетное отношение к потребителям. Также важно поощрение наших сотрудников, которые являются профессионалами и действительно любят свое дело", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Всего в этом году на конкурс поступило 295 заявок от 130 организаций. По итогам экспертной оценке в Москве лауреатами всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" признаны 29 предприятий Тюменской области, еще 28 организаций – дипломантами. Пять руководителей предприятий награждены Почетным знаком за достижения в области качества, еще 46 специалистов предприятий – почетным знаком "Отличник качества".

В конкурсе "Лучшие товары и услуги Тюменской области" награждены 92 лауреата и 50 дипломантов.

На конкурсы были заявлены не только продовольственные товары, а также группа непродовольственных товаров, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов. Все больше проявляют интерес к конкурсу организации сферы гостеприимства. Расширяется и география: участниками стали организации Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, Курганской области – чьи товары и услуги представлены в регионе.