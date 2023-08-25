Работник "Транснефть – Сибири" в числе победителей Международного конкурса профмастерства

Работник "Транснефть – Сибири" Павел Антошкин признан "Лучшим электрогазосварщиком" по итогам Международного конкурса профессионального мастерства нефтетранспортной отрасли. Ранее он становился победителем профессиональных соревнований среди работников организаций системы "Транснефть".

В ходе соревнований на звание "Лучший электрогазосварщик" участникам необходимо было подготовить образцы, выполнить сборку и сварку сварных соединений. Контроль стыков провели эксперты из России. При оценке выступлений конкурсантов во внимание принимались результаты выполнения практических заданий и прохождения тестирования на знание нормативной документации, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.

​Павел Антошкин работает электрогазосварщиком на нефтеперекачивающей станции "Катыш" (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) Урайского управления магистральных нефтепроводов уже 6 лет. В конкурсах профмастерства разного уровня принимал неоднократное участие. На международном уровне – впервые. "Интересный опыт участия в конкурсе на международном уровне: испытать себя, показать на что способен, познакомиться с коллегами из других стран и обменяться опытом. Все конкурсанты – достойные, сильные соперники, лучшие в своих компаниях. Ответственность колоссальная, но я был настроен только на победу, и все прошло по плану", – отметил он.

В Международном конкурсе профмастерства приняли участие команды ПАО "Транснефть" (Россия), ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (Белоруссия) и "КазТрансОйл" (Казахстан). Конкурсные комиссии, в состав которых вошли представители всех компаний-участников, определяли лучших по восьми профессиям: оператор товарный, лаборант химического анализа, трубопроводчик линейный, слесарь по ремонту технологических установок, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор нефтеперекачивающей станции.

Цель конкурса профмастерства – обмен передовым опытом, знакомство с новыми решениями в сфере трубопроводного транспорта, повышение мастерства работников отрасли, расширение связей между коллективами и укрепление партнерских отношений на международном уровне.

Конкурс проходил в г. Уфе на базе АО "Транснефть – Урал". Награды победителям в торжественной обстановке вручили вице-президент ПАО "Транснефть" Борис Король, первый заместитель генерального директора, главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Игорь Лизунов и заместитель генерального директора по транспортировке АО "КазТрансОйл" Эрик Сагитов.