Тюменские театры могут посоперничать за грант на постановку спектакля

Гранты до 600 тысяч рублей на создание спектакля могут выиграть театры и театральные коллективы Тюменской области, заявки на участие в конкурсе принимает департамент культуры Тюменской области с 17 апреля до 17 мая.

От 300 до 600 тысяч рублей предоставляются на постановку новых спектаклей по произведениям современной драматургии, русской или зарубежной классики, семейных и детских спектаклей, спектаклей в любительском театре. Подробности здесь.

"В области накоплены отличные примеры, когда театры, в том числе сельские, при финансовой поддержке правительства становились известными на всю Россию благодаря своим постановкам. В прошлом году грантовую поддержку получили 6 театральных проектов на общую сумму 2 млн руб. Ждём интересных заявок от наших театров!" - сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.